Mija pięć lat od śmierci Romualda Lipki. Miał tylko jedno życzenie

"Na parę miesięcy przed śmiercią Romka, przed jakąś próbą, byliśmy w studiu we trzech: on, Jurecki i ja. I Romek nam zdradził, że miał do kitu badania i słabo to wszystko wyglądało. Powiedział: 'Słuchajcie chłopaki, gdyby się coś stało, to o jedno was proszę - grajcie moje piosenki, dopóki uznacie, że możecie grać, bo tylko to po mnie zostanie'" - wspominał.