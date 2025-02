Jojo Siwa właśnie sprzedała swoją luksusową posiadłość, mieszczącą się ok. 45 minut od centrum Los Angeles. Willa została zakupiona przez rodziców młodej gwiazdy, Toma i Jessalynn , w 2019 r. za 3,435 miliona dolarów. Nabyli ją niedługo po ukończeniu budowy, a piosenkarka prędko pochwaliła się wyjątkowymi wnętrzami w sieci. 16-letnia wówczas Siwa "oprowadziła" swoich fanów po domu za sprawą filmiku na YouTube.

W domu mieści się dobre wyposażona kuchnia, w której nie brakuje najwyższej klasy urządzeń, służących do przygotowywania posiłków. Są także dwie wyspy i bar śniadaniowy. W rezydencji zadbano o jadalnię, pokój rozrywki z barem i stołem do bilardu, a nawet biuro.

Rezydencja Jojo Siwy przeszła przemianę. Początkowo była dopasowana do "cukierkowego" stylu młodej gwiazdy

Z początku wystrój rezydencji nieco się różnił. Gdy 16-letnia Siwa dostała ją od rodziców, miała niezwykle "cukierkowy" styl, więc w willi nie brakowało błyszczących i kolorowych dodatków. Piosenkarka nagrywała wówczas vlogi z domu, które w sieci chętnie oglądały tysiące internautów. "Zawsze kręciłam w domu i chciałam być kiedyś Jake'em Paulem… Potem moja kariera przesunęła się w stronę muzyki, telewizji, filmów i tego typu rzeczy. Kiedy przestałam nagrywać w domu każdego dnia, było dla mnie naprawdę dziwnym to, że do niego wchodzę i czuję się, jakbym pracowała. Więc powiedziałam rodzinie: 'Zmieńmy dom na ładny, spokojny i pogodny'" - opowiedziała Jojo Siwa w rozmowie z magazynem "People" w 2022 r.

Jojo Siwa to obecnie 21-letnia amerykańska piosenkarka, tancerka, gwiazda YouTube'a i influencerka, która zyskała popularność w 2015 r. Wystąpiła wówczas w programie "Dance Moms" i prędko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. Kanał Nickelodeon zainteresował się współpracą z młodą gwiazdą, dzięki czemu Jojo wystąpiła w wielu jego produkcjach, m.in. "The Thundermans" i "School of Work".