Blanka nie zamierza pokazywać swojej rodziny w mediach. Czy zaprosi ich na widownię "Tańca z gwiazdami"?

O Blance Polacy usłyszeli dzięki chwytliwemu przebojowi"Solo", z którym piosenkarka pojechała na Eurowizję 2023. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Początkowa krytyka, która spłynęła na artystkę po międzynarodowym konkursie ucichła, gdy Blanka udowodniła, że ma do zaoferowania więcej niż jeden hit. Jej kolejne piosenki "Boys Like Toys", "Asereje" czy najnowsza "key to my heart", przy których podjęła się współpracy z międzynarodowymi producentami, podbiły serca nawet jej największych przeciwników.