VOX z prezentem na 40-lecie. Zobacz teledysk "Porwij mnie"

Do sieci trafił najnowszy teledysk grupy Vox, która w ten sposób rozpoczyna obchody swojego 40-lecia. Piosenka "Porwij mnie" nawiązuje do lat 80., kiedy to zespół odnosił największe triumfy.

Na czele grupy VOX stoi Witold Paszt /Wojciech Stróżyk / Reporter

Wywiad VOX: Witold Paszt i "Planeta singli 2". Wokalista ma sobowtóra?

Witold Paszt, Jerzy Słota i Dariusz Tokarzewski w teledysk do piosenki "Porwij mnie" zdecydowali się porwać swoich fanów do lat 80., kiedy odnosili największe sukcesy, także na zagranicznych scenach.

"Pomysł na nagranie 'Porwij mnie' zrodził się w naszych głowach już jakiś czas temu. Zainspirowała nas do tego młodsza część naszej publiczności, która odgrzebuje teraz nasze stare nagrania, słucha ich na winylach i kasetach, i jak donosi, widzi w nich wielką wartość i jakość. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby wrócić muzycznie do tamtych czasów i pokazać naszym fanom, że nadal możemy tworzyć na najwyższym poziomie i w oryginalnym stylu" - mówi Witold Paszt, lider zespołu Vox.

"Oczywiście jest to też dla nas podróż sentymentalna do czasów naszej młodości! A potraktowaliśmy ją niezwykle poważnie, bo do nagrania teledysku przygotowaliśmy się solidnie, jak za starych dobrych czasów, z bardzo konkretną choreografią i kostiumami" - dodaje.

Utwór powstał w 1987 roku na terenie dawnej Czechosłowacji. Grupa Vox śpiewała piosenkę wiele lat temu po angielsku (pod tytułem "Rainy Day"), a teraz postanowili nagrać ją po polsku.

"Liczymy, że singel urzeknie też tę część naszej publiczności, która ma podobne pesele do naszych i pamięta wersję angielską. To jest swego rodzaju prezent od nas dla nich z okazji #40latVOX" - podkreśla Witold Paszt.

Za najnowszy aranż odpowiada ceniony producent muzyki elektronicznej - Agim Dżeljilji. Tworzył zespoły Öszibarack, NERVY, współpracował z Noviką, zespołami Hurt, Husky oraz Hey, a ostatnio z Brodką przy projekcie "Wszystko czego dziś chcę", promującym serial "Rojst".

Był także odpowiedzialny za produkcję muzyczną ostatniej piosenki Vox - "Tęczowy Most" ( posłuchaj! ).

Clip VOX Porwij mnie

Klip do piosenki "Porwij mnie" nakręcono w studiu Kosmos w Warszawie. Autorem scenariusza i reżyserem klipu jest Marek Serdiukow, który od lat związany jest z córką Witolda Paszta, Natalią.

Choreografią zajęła się Anna Głogowska, która przysłała swojego tancerza Bartka Domańskiego, aby poćwiczył z grupą układy.

Przypomnijmy, że Głogowska i Paszt tańczyli w parze w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" (2005), gdzie zajęli drugie miejsce. W późniejszych latach tancerka występowała w programie z Piotrem Gąsowskim (prywatnie zostali parą), Robertem Rozmusem, Łukaszem Zagrobelnym, Steve'em Allenem, Piotrem Zeltem, Piotrem Szwedesem, Robertem Korzeniowskim i Kacprem Kuszewskim.

Głogowska ma również na swoim koncie role w teledyskach takich wykonawców disco polo, jak m.in. Classic, Casanova, Ambasador, Avanti, Panorama i Bosanova.