Vomitory przed premierą powrotnego albumu "All Heads Are Gonna Roll"

Wokale na dziewiąty album wskrzeszonego w 2018 roku Vomitory zarejestrowano w studiu Leon Music, gdzie za konsoletą zasiadł Rikard Per Löfgren, zaś partie instrumentalne wyprodukowano na własną rękę przy współpracy z Matsem Lindströmem. Miks i mastering odbyły się w studiu Rorysound pod okiem Lawrence'a Mackrory'ego, brytyjskiego wokalisty szwedzkiej grupy Darkane. Okładka "All Heads Are Gonna Roll" jest dziełem autorstwa greckiego artysty Giannisa Nakosa.

Nowy longplay powstałego pod koniec lat 80. Vomitory trafi na rynek 26 maja pod banderą Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie drogą elektroniczną, w wersji CD (digipack) oraz na winylu.

Szwedzi wypuścili właśnie wideoklip do nowego utworu "Raped, Strangled, Sodomized, Dead", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Vomitory Raped, Strangled, Sodomized, Dead

Sprawdźcie także opublikowany w kwietniu teledysk do tytułowej kompozycji z płyty "All Heads Are Gonna Roll":

Clip Vomitory All Heads Are Gonna Roll

Oto lista utworów albumu "All Heads Are Gonna Roll":

1. "All Heads Are Gonna Roll"

2. "Decrowned"

3. "Ode To The Meat Saw"

4. "The Deepest Tomb"

5. "Piece By Stinking Piece"

6. "Raped, Strangled, Sodomized, Dead"

7. "Dead Man Stalking"

8. "Disciples Of The Damned"

9. "Dead World"

10. "Beg For Death".