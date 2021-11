Volbeat w hołdzie zmarłemu frontmanowi Entombed

Przypomnijmy, że 49-letni Lars-Göran Petrov, wieloletni wokalista kultowej deathmetalowej formacji Entombed ze Szwecji (a następnie Entombed A.D.), przegrał walkę z chorobę nowotworową dróg żółciowych.

"Jak zapewne zauważyliście, utwór ten jest hołdem dla mocarnego Entombed i naszego zmarłego przyjaciela L-G Petrova. To jedne z tych riffów, gdzie bez wątpienia słychać inspirację albumem 'Clandestine', który był ulubioną płytą L-G w katalogu Entombed, co wydaje się zresztą dość zabawne, gdyż na niej akurat nie zaśpiewał" - powiedział Michael Poulsen, grający na gitarze wokalista Volbeat, który w latach 90. udzielał się również w deathmetalowej formacji Dominus.

Źródłem inspiracji dla riffu, o którym mowa, jest bez wątpienia "Living Dead", numer otwierający "Clandestine", drugi longplay Entombed z 1991 roku. "L-G był wspaniałym człowiekiem i dobrym przyjacielem. Gdziekolwiek teraz jesteś, drogi przyjacielu i bracie, mam nadzieję, że masz się dobrze, tam na dole lub na górze. Wznieśmy więc toast za Pana L-G. 'Becoming' jest dla ciebie, mój przyjacielu" - dodał frontman zespołu z Kopenhagi.

Dodajmy, że kompozycja "Becoming" znajdzie się na "Servant Of The Mind", ósmym studyjnym albumie popularnego Volbeat, którego muzyka oscyluje wokół heavy / groove metalu i rock and rolla.

Nowa płyta Volbeat, w szeregach którego od 2013 roku figuruje Amerykanin Rob Caggiano, niegdysiejszy gitarzysta Anthrax, ujrzy światło dzienne 3 grudnia nakładem Republic / Vertigo Records.

Kompozycji "Becoming" Volbeat możecie posłuchać poniżej:

Clip Volbeat Becoming

Klasyczny numer "Living Dead" Entombed możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Entombed - Living Dead

Oto program albumu "Servant Of The Mind":

1. "Temple Of Ekur"

2. "Wait A Minute My Girl"

3. "The Sacred Stones"

4. "Shotgun Blues"

5. "The Devil Rages On"

6. "Say No More"

7. "Heaven's Descent"

8. "Dagen Før"

9. "The Passenger"

10. "Step Into Light"

11. "Becoming"

12. "Mindlock"

13. "Lasse's Birgitta".