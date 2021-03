Lars-Göran Petrov nie żyje. Wokalista Entombed A.D. miał 49 lat

W wieku 49 lat zmarł Lars-Göran Petrov, jeden z najsłynniejszych wokalistów w dziejach death metalu. Muzyk znany był przede wszystkim z kultowej grupy Entombed.

Lars-Göran Petrov (Entombed A.D.) miał 49 lat /PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

U legendarnego frontmana kultowego Entombed ( sprawdź! , wcześniej Nihilist), a od 2014 roku - by uniknąć sporu o prawa do nazwy - wokalisty Entombed A.D. oraz Firespawn, w połowie 2020 r. wykryto nieuleczalną chorobę nowotworową dróg żółciowych.

Nowotwór złośliwy wewnątrz- lub zewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych należy do jednego z najrzadszych. Częstość zachorowań wynosi 1-2 przypadki na sto tysięcy osób. Rokowania są niestety bardzo złe, a średnia długość życia od rozpoznania wynosi około dwóch lat.

Informację o śmierci LG Petrova potwierdzili jego koledzy z Entombed A.D. na facebookowym profilu grupy.

"Zapytany w wywiadzie o to, co chciałby mieć napisane na grobie i o swoją spuściznę, odpowiedział: 'Nigdy nie umrę, to nigdy nie umrze'" - czytamy w pożegnaniu.

Pochodzący ze Sztokholmu Petrov zasłynął na przełomie lat 80. i 90. jako wokalista kultowego Nihilist / Entombed, grupy uznawanej za ojców słynnego szwedzkiego death metalu, którego charakterystyczne brzmienie rodem ze studia Sunlight opanowało w następnych latach cały świat.

Entombed na Metalfest 2013 - Jaworzno, 21 czerwca 2013 r. 1 / 6 Źródło: fot. Michał Dzikowski / www.spodsceny.pl udostępnij

Potężny, chropowaty ryk popularnego L-G wydobywający ze strun głosowych przywodzących na myśl płukanie gardła tłuczonym szkłem, sprawdził się także w późniejszym okresie działalności Entombed, gdy zespół rozpoczął swą równie pionierską przygodę z death'n'rollem.



Lars-Göran Petrov zaczynał jednak w drugiej połowie lat 80. pod pseudonimem Drutten jako perkusista cenionej w podziemiu, sztokholmskiej formacji Morbid, w której składzie figurował osławiony Dead, zmarły samobójczą śmiercią wokalista norweskiego Mayhem.



Clip Entombed A.D. Elimination

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że na początku lat 90. L-G był też wokalistą grupy Comecon, w barwach której możemy go usłyszeć na splicie z Merciless oraz albumie "Megatrends In Brutality".

Ostatnim dokonaniem Larsa-Görana Petrova pozostaje "Bowels Of Earth", wydana w 2019 roku, trzecia płyta Entombed A.D. Od 2015 roku Petrov udziela się także w szwedzkiej supergrupie Firespawn, której ostatni longplay, "Abominate", ujrzał światło dzienne na początku czerwca 2019 roku.



Clip Firespawn The Gallows End

"Ciężko wysiedzieć w domu. Zawsze przecież można zająć się czymś produktywnym, pojechać w trasę i zapomnieć o spaniu. Wszelkie niedogodności tracą jednak znaczenie, gdy wchodzisz na scenę i widzisz swoich metalowych braci. Tylko to się liczy" - mówił kilka lat temu L-G, który powołując do życia w 2014 roku Entombed A.D. nie miał zamiaru spocząć na laurach.



Teledysk do tytułowego utworu z kanonicznego dla death metalu debiutu "Left Hand Path" Entombed z 1990 roku możecie sobie przypomnieć poniżej: