Vltimas: Zero litości. Posłuchaj nowego utworu "Total Destroy!"

Opublikowanym właśnie utworem "Total Destroy!" międzynarodowa supergrupa Vltimas podkręca obroty przed premierą debiutanckiej płyty.

Numer "Total Destroy!" usłyszymy na "Something Wicked Marches In", pierwszym albumie Vlitmas, który trafi w ręce fanów ekstremalnego metalu 29 marca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Vltimas: Szczegóły debiutanckiej płyty



"W 'Total Destroy!', jednym z ostatnich utworów przygotowanych na ten album, doskonale słychać żywiołowość i determinację, które towarzyszyły nam przy tworzeniu debiutu. Zero litości, wyłącznie 'Total Destroy!'" - powiedział Rune "Blasphemer" Eriksen, norweski gitarzysta Vltimas i były członek kultowego Mayhem.



Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że skład Vltimas uzupełniają amerykański wokalista David Vincent, niegdysiejszy frontman Morbid Angel, i Flo Monier - urodzony we Francji, uznany perkusista kanadyjskiego Cryptopsy.

Utwór "Total Destroy!" Vltimas możecie sprawdzić poniżej:

