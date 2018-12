Vltimas: Szczegóły debiutanckiej płyty

"Something Wicked Marches In" - tak brzmieć będzie tytuł debiutanckiego albumu międzynarodowej supergrupy Vltimas.

Pierwsza płyta Vltimas będzie mieć swą premierę 29 marca 2019 roku nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Przypomnijmy, że Vltimas tworzą amerykański wokalista David Vincent (eks-Morbid Angel), norweski gitarzysta Rune "Blasphemer" Eriksen (Aura Noir, eks-Mayhem) oraz Flo Monier - urodzony we Francji i wysoko oceniany perkusista kanadyjskiego Cryptopsy.

"Odnajdziemy tu szeroki wachlarz wpływów będący znakomitą symbiozą talentów trójki uznanych muzyków. Mroczna i złowieszcza atmosfera w połączeniu z majestatycznym i imponującym żywiołem death metalu" - czytamy o pierwszej płycie Vltimas.

Autorem okładki albumu - wyprodukowanego w Anglii (studiu Orgone) przez Jamiego Gomeza Arellano - jest ceniony polski artysta Zbigniew M. Bielak.



Z utworem "Praevalidus" Vltimas możecie się zapoznać poniżej:

Na albumie "Something Wicked Marches In" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Something Wicked Marches In"

2. "Praevalidus"

3. "Total Destroy!"

4. "Monolilith"

5. "Truth And Consequence"

6. "Last Ones Alive Win Nothing"

7. "Everlasting"

8. "Diabolus Est Sanguis"

9. "Marching On".