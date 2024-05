Amerykańska wokalistka poinformowała o rozstaniu z Vixen w specjalnym oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Vixen bez wokalistki. "Kocham was"

"Plemię Vixen i oddani fani: zespół obrał inny kierunek i choć będę za wami tęsknić, wiedzcie że już wkrótce usłyszycie więcej rock & rolla z mojej strony! Stanie przy mikrofonie w tym zespole od tego pierwszego koncertu w 2019 roku było dla mnie zaszczytem i na zawsze będę wdzięczna za tę możliwość i wspomnienia, które się w tym wiążą! Bawiła się przy tym jak nigdy w życiu i uwielbiałem dawać czadu z wami wszystkimi! Nie mogę się doczekać zabawy z wami, wszak wierzcie mi kochani, nigdzie się nie wybieram! Kocham was" - napisała Lorraine Lewis.

Przypomnijmy, że Lorraine Lewis zadebiutowała w barwach Vixen w styczniu 2019 roku, po odejściu z formacji wokalistki Janet Gardner.

Dodajmy, że powstały w stanie Minnesota 1973 roku Vixen, określany mianem "żeńskiego Bon Jovi", był pierwszym kobiecym zespołem rockowym w tej części USA. Grupa zyskała popularność oraz odniosła komercyjny sukces podbijając listy przebojów na przełomie lat 80. i 90. po przeprowadzce do Los Angeles, gdzie zainspirowała się ówczesną scenę hairmetalową. Popularność przyniosły jej również liczne trasy u boku Kiss, Scorpions, Deep Purple i Ozzy'ego Osbourne'a, oraz szereg singli, na czele z "Love Made Me", "Edge Of A Broken Heart", "Love Is A Killer" i "Cryin".



W 2023 roku Vixen wydały nowy singel "Red", który wyprodukował znany z grupy Cinderella perkusista Fred Coury. Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej: