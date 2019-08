Vitriol przed premierą debiutanckiej płyty

"To Bathe From The Throat Of Cowardice" – to tytuł pierwszego albumu amerykańskiej grupy Vitriol.

Vitoril we wrześniu wyda debiutancką płytę /Oficjalna strona zespołu

Debiutancki longplay deathmetalowców z Portland w stanie Oregon trafi na rynek 6 września nakładem niemieckiej Century Media Records. Wśród dostępnych wersji znajdziemy winyl, CD (digipack) oraz edycje cyfrowe.

Okładkę pierwszej płyty Amerykanów ozdobi praca uznanego w świecie metalu, amerykańskiego artysty Joe Petagno (m.in. Motörhead, Krisiun, Angelcorpse).

Przypomnijmy, że we wrześniu Vitriol wyruszą w trasę po Europie w towarzystwie rodaków z Nile i Hate Eternal (oraz Szwajcarów z Omphagii). W ramach "A Vile Desolate Sands Tour 2019" cały ten zestaw zobaczymy 10 września w warszawskiej Progresji, 11 września w poznańskim klubie U Bazyla, 12 września w klubie Zet Pe Te w Krakowie oraz (na zakończenia wojaży po Starym Kontynencie) 6 października na deskach wrocławskich Zaklętych Rewirów.



Z utworem "Crowned In Retaliation" z debiutu Vitriol możecie się zapoznać poniżej:



Wideo VITRIOL - Crowned In Retaliation (Album Track)

1. “The Parting Of A Neck"

2. “Crowned In Retaliation"

3. “Legacy Of Contempt"

4. “I Drown Nightly"

5. “The Rope Calls You Brother"

6. “A Gentle Gift"

7. “Violence, A Worthy Truth"

8. “Victim"

9. “Hive Lungs"

10. “Pain Will Define Their Death".