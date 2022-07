Vital Heynen jest jednym z najbardziej cenionych, a zarazem lubianych w Polsce selekcjonerów reprezentacji w siatkówce. To on doprowadził polskich sportowców do złota w Mistrzostwach Świata w 2018 roku, później także srebra w Pucharze Świata (2019), brązu w Mistrzostwach Europy (2019, 2021) i Lidze Narodów (brąz 2019, srebro 2021).

Vital Heynen śpiewa polski hymn przed meczami. "To ciągle moi siatkarze"

Po nieudanym występie Polaków na IO w Tokio 2020 został odwołany ze swojej funkcji. Mimo to z zawodnikami nadal łączy go głęboka więź, co udowodnił po meczu o brąz w Lidze Narodów. Zaraz po zwycięstwie pogratulował osobiście uściskiem każdemu.

W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że wciąż kibicuje polskiej kadrze. Były trener Polaków wyznał, że teraz oglądanie meczy jest inne, bo robi to z większego dystansu, ale jedna rzecz pozostała ta sama. "(...) wciąż sprawia mi przyjemność śpiewanie polskiego hymnu. Muszę tylko zdejmować wtedy mikrofon i słuchawki z głowy, żeby nikt nie usłyszał jak kaleczę tę pieśń" - zażartował były selekcjoner.

"Ciągle mam wielki sentyment do polskich zawodników, począwszy od Bartka Kurka, z którym mam niezmiennie świetną relację. I tylko ciągle wkurza mnie, kiedy popełni jakiś błąd w czasie gry. Miło widzieć, że zdobyli medal" - zachwyca się Heynen. Pomimo że nie trenuje już z nimi, to wciąż ma duży sentyment do każdego z zawodników. "To ciągle moi siatkarze" - dopowiada.

Kilka dni temu Polacy przegrali 3:0 z USA, które wczoraj także przegrało mecz o złoty medal z Francuzami. "Polacy muszą się jeszcze poprawić, ale jak najbardziej są w stanie tego dokonać. Mają do tego wykonawców i trenera. W mojej opinii reprezentację Polski przejął kapitalny szkoleniowiec, który będzie potrafił sprawić, by ta ekipa rosła" - przekonywał w "SE" Heynen.

