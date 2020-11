Viki Gabor z anglojęzycznym singlem. Zobacz "That's What She Said"

Do sieci trafił kolejny singel Viki Gabor promujący jej płytę "Getaway (Into My Imagination)". To anglojęzyczna wersja "Afery".

Ostatnie miesiące Viki Gabor może z pewnością zaliczyć do udanych.

Wygrana w prestiżowym konkursie Eurowizja Junior 2019, ogólnopolski hit "Ramię w Ramię" ( posłuchaj! ) z legendą polskiej sceny Kayah, międzynarodowe sukcesy z utworami "Getaway" ( sprawdź! ) i "Forever and a Night" ( sprawdź! ), podwójnie platynowe wyróżnienia za utwory "Superhero" i "Ramię w ramię", a także złoto za singel "Getaway".



A to wszystko zwieńczone premierą debiutanckiego albumu "Getaway (Into My Imagination)" na początku września tego roku z premierą w aż 18 krajach. Mogłoby się wydawać, że Viki zapracowała na chwilę wytchnienia, ale jak mówi sama wokalistka - kocha zaskakiwać swoich fanów, dlatego ciężko pracuje, przygotowując fanom kolejne niespodzianki.



W sieci pojawił się kolejny singel młodej piosenkarki - "That's What She Said". To anglojęzyczna wersja ( sprawdź tekst! ) utworu "Afera" ( posłuchaj! ). "To jedna z najbardziej energetycznych piosenek na jesień - pełna energii i imprezowego klimatu!" - czytamy w opisie.

Za teledysk i reżyserię odpowiada Dawid Ziemba z ekipą MIND PRODUCTION, którzy zrealizowali także teledysk Viki do utworu "Not Gonna Get It", "Empires" Alicji Szemplińskiej oraz klipy Carli Fernandes "Hasta La Vista" i "Por Que".