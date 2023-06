15-letnia obecnie Viki Gabor pod koniec 2022 r. wypuściła swój drugi album "ID". Pojawił się też serial o jej życiu i karierze muzycznej - "Viki Gabor: Mój świat".

W wakacje młoda wokalistka planuje kilkadziesiąt koncertów, a jednym z najważniejszych występów odbędzie się w roli gościa specjalnego przed P!NK na Stadionie Narodowym w Warszawie (16 lipca).

Podczas niedawnej wizyty w Białymstoku doszło do nietypowej sytuacji - Viki na wyraźną prośbę swoich fanów zaśpiewała fragment piosenki "Czułe słowa (My Oh My)" Magdy Narożnej i grupy Piękni i Młodzi . Ten discopolowy przebój jest hitem TikToka, gdzie funkcjonuje pod hasłem "Maju maj" za sprawą rodziny Zwierzyńskich.

"Nie, Maju Maj nie śpiewam, nie ma szans" - początkowo powiedziała Viki Gabor, by jednak po chwili z wyraźnym wsparciem fanów zaśpiewać fragment refrenu.

Sama Viki wcześniej podkreślała, że nie przepada za tą piosenką.

Przypomnijmy, że wypuszczony w lutym utwór ma już ponad 13 mln odsłon. Nagranie doczekało się kilku popularnych przeróbek i remiksów.



