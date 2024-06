Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 11 czerwca. W Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do szarpaniny pomiędzy kierowcami. Jednym z uczestników awantury był Dariusz Gabor, ojciec Viki Gabor. 16-letnia wokalistka przez napastnika została potraktowana gazem pieprzowym.

Nastolatka trafiła do prywatnej kliniki okulistycznej, a jej ojca przewieziono do szpitala. Po tym, jak została im udzielona pomoc, zostali przetransportowani do Krakowa, gdzie mieszkają na co dzień.

Viki Gabor po raz pierwszy pokazała się publicznie

Na Instagramie wokalistka opublikowała relację z ostatniego koncertu, który odbył się w Kościanie (Wielkopolska). "Wizja" - tak napisała Viki. Dodajmy, że to tytuł wykonywanej na nagraniu piosenki ( sprawdź! ). Utwór otwiera trzecią płytę nastolatki - "Terminal 3". Premiera albumu odbędzie się w najbliższy piątek - 21 czerwca.

Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

Na nowym materiale Viki Gabor zabierze słuchaczy w najdalsze zakątki świata.

"Sama jest nomadką, która odważnie czerpie z wielu kultur - zarówno tych, które towarzyszą jej od najmłodszych lat, jak i tych, które poznaje, podróżując i grając koncerty. Niemal cały czas jest w trasie, między Krakowem a Warszawą, między Berlinem a Londynem, a lotnisko i samochód managerów to jej drugie domy. Rodzina, praca i znajomi są w innych miejscach na ziemi, do każdego z tych miejsc czuje pewne przywiązanie" - czytamy w zapowiedzi.