Viki Gabor odwołała występ W TVN. Co się stało?

Viki Gabor i Kayah miały po raz pierwszy publicznie wykonać piosenkę „Ramię w ramię” podczas gali Bestsellerów Empiku (4 lutego). Tak się jednak nie stało. Wszystko z powodu choroby 12-letniej wokalistki.

Viki Gabor była zmuszona odwłać występ w TVN /Łukasz Kalinowski / East News

"Kochani! Są takie chwile, gdy mimo najszczerszych chęci nie jesteście w stanie sprostać oczekiwaniom... Mnie ten moment właśnie dopadł. Niestety w związku z przeziębieniem jestem zmuszona odwołać mój udział we wszystkich wydarzeniach na najbliższy tydzień. Bardzo przepraszam Wszystkich, którzy liczyli mnie zobaczyć. Jak tylko odzyskam głos i będę lepiej się czuła, od razu wracam do Was. A tymczasem teraz wracam do łóżka. Dziękuję wszystkim za wsparcie i miłe słowa" - napisała w mediach społecznościowych Viki Gabor.



W związku z chorobą 12-letnia wokalistka musiała odwołać również swój występ na transmitowanej przez TVN gali Bestsellery Empiku z piosenką "Ramię w ramię".

Na wykonanie utworu w pojedynkę nie zdecydowała się też Kayah. Gwiazda szybko wytłumaczyła swoją decyzję.

"Moi Drodzy, mam dobrą i złą wiadomość... Dobra jest taka, że nasz klip do ‘Ramię w ramię’ został już obejrzany na YT ponad 10 milionów razy, a na Spotify odsłuchany ponad 1 100 000 razyyyyyy i to jest jakieś totalne szaleństwo! Zła natomiast jest taka, że Vikula się konkretnie rozchorowała, a ja solidaryzując się z Viki, nie zgodziłam się wystąpić bez niej na Bestsellerach Empiku, szczególnie że miał to być nasz pierwszy występ z tym utworem" - stwierdziła.



Na gali prowadzonej przez Marcina Prokopa usłyszeliśmy duety złożone z czołowych polskich wykonawców. Piosenki w nowych aranżacjach stworzonych przez Miuosha zaśpiewali: Ania Dąbrowska i Krzysztof Zalewski, Ten Typ Mes i Hania Rani, Mrozu, Rogucki i Karaś, Beata Kozidrak, Natalia Nykiel oraz Miuosh. Utwór ze swojej nowej płyty "Kundel" zaprezentował także Artur Rojek.

Muzyczne nagrody odebrali: Roksana Węgiel, Sokół i Hania Rani.