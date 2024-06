Viki Gabor nie chce iść drogą Roxie Węgiel. Skrytykowała jej wybory

Viki Gabor i Roxie Węgiel to dwie młode artystki, które zasłynęły w branży muzycznej dzięki wygranej w programie "The Voice Kids" oraz w Konkursie Piosenki Eurowizji. Często wokalistki porównywane są do siebie nawzajem, jednak okazuje się, że mają zupełnie inne podejście do swojej twórczości i życia zawodowego. Niedawno Viki Gabor ostro wypowiedziała się na temat wyborów starszej koleżanki. Zdecydowanie nie chce iść w jej ślady.

Viki Gabor /Niemiec /AKPA