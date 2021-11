Viki Gabor i nowa piosenka? Fani zgadują tytuł!

Viki Gabor swoją karierę rozpoczęła zaledwie trzy lata temu, podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

Fani zauważyli, że w ostatnim czasie młoda wokalistka zdecydowała się na zmianę wizerunku - porzuciła charakterystyczną grzywkę, postawiła również na inną garderobę.



"Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać" - powiedziała Kasi Gawęskiej w wywiadzie dla Interii Viki.

Za zmianą wizerunku mają też iść zmiany muzyczne. W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland.

"Wspólnie z ekipą Sony Music oraz moim managementem przygotowaliśmy super rzeczy. Nie mogę się doczekać, aż je niebawem ujawnimy" - zapowiedziała.

Pierwszym efektem był wydany początkiem września singel "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".

Nowa piosenka Viki Gabor. Kiedy premiera?

Viki Gabor właśnie zapowiedziała na Instagramie swoją nową piosenkę. Póki co, oprócz krótkiego fragmentu nie mamy żadnych konkretnych informacji o singlu i jego premierze. Wokalistka wręcz podkręca atmosferę, prosząc fanów aby próbowali odgadnąć tytuł nowego numeru.



"Zgadnij tytuł mojego nowego singla" - napisała.



Wśród komentarzy pojawiła się m.in. propozycja Margaret.



"High temperature?" napisała. Faktycznie fragment opublikowany przez Viki sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z energicznym hitem!



