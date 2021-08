Top of the Top Sopot Festival 2021: Dawid Kwiatkowski z Bursztynowym Słowikiem. "Nie dajcie się"

Pod koniec czerwca w Operze Leśnej odbył się pierwszy telewizyjny festiwal po lockdownie - Polsat SuperHit Festiwal.

Po pandemicznej przerwie wrócił też Top of the Top Sopot Festival zaplanowany na dni 17-19 sierpnia. Pierwszego dnia imprezy odbył się koncert z okazji 120-lecia Sopotu. Dzień później widzowie zobaczyli koncert podsumowujący 60 lat sopockich festiwali, a 19 sierpnia to koncert na 20-lecie TVN24.

Drugi dzień festiwalu otworzył koncert #I DANCE IN OPERA LEŚNA. Na deskach amfiteatru zabrzmiały największe taneczne przeboje, które podczas barwnej, 60-letniej historii sopockich festiwali, zdobywały serca kilku pokoleń słuchaczy.



Drugiego dnia odbył się również konkurs #TOP OF THE TOP CHALLENGE. O Bursztynowego Słowika walczyli polscy artyści, którzy w ciągu ostatniego roku wydali utwory emitowane na antenach największych krajowych stacji radiowych.

Pierwszego dnia imprezy odbył się koncert z okazji 120-lecia Sopotu. Dzień później widzowie zobaczą koncert podsumowujący 60 lat sopockich festiwali, a 19 sierpnia - koncert na 20-lecie TVN24.

Do rywalizacji stanęli: Roksana Węgiel ("Korona"), Viki Gabor ("Afera"), Grzegorz Hyży ("Król nocy"), Dawid Kwiatkowski ("Bez Ciebie"), Arek Kłusowski ("Idealny syn"), Margaret ("Tak na oko") i Michał Szczygieł ("Noga na gaz"). O zwycięstwie tradycyjnie decydowali widzowie TVN za pośrednictwem SMS-ów.

Fanów najbardziej ciekawiła rywalizacja Roksany Węgiel i Viki Gabor, które od początku są porównywane. Podczas prezentacji ich sylwetek doszło do wpadki, która szybko została wyłapana przez widzów. Przedstawiając wokalistki podano, że Węgiel jest "drugą zwyciężczynią Eurowizji Junior".

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jako pierwsza Polka w historii w 2018 roku wygrała Eurowizję Junior z singlem "Anyone I Want To Be". Rok później sukces powtórzyła Gabor, wykonując utwór "Superhero".



Ostatecznie jednak żadna z nastolatek nie zdobyła Bursztynowego Słowika. Decyzją widzów statuetkę dostał Dawid Kwiatkowski. Wokalista nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. "Kochani, dziękuję Wam z całego serca. To jest niesamowite do jakiego momentu w życiu doprowadził mnie Bóg. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki on ma dla Was plan" - powiedział, odbierając nagrodę.

Podziękował również fanom, menedżerowi, wytwórni oraz organizatorom wydarzenia. "Nie dajcie się. Po prostu się nie dajcie" - powiedział na koniec.