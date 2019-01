Vienio i Magiera razem: Nowa płyta "Twarzova" w marcu

15 marca do sprzedaży trafi album "Twarzova" rapera Vienia, któremu pomaga producent Magiera, połowa duetu White House.

Vienio na okładce płyty "Twarzova" /

Sam Vienio przekonuje, że wykonuje art-hop, nawiązujący do takich twórców, jak Tyler, The Creator i Run The Jewels.

Reklama

Na albumie "Twarzova" znajdzie się 10 utworów komentujące imperializm, dzisiejsze realia mediów społecznościowych, problemy ekologiczne, ale także refleksje z życia w świecie rapu.

Pierwszym singlem jest "nietuzinkowy utwór muzyczny o miłości", który Vienio nagrał z z Bovską. Nagranie "Minuta i 20 sec." ukaże się już niedługo wraz ze startem preorderu płyty.

Okładkę do albumu "Twarzowa“ namalował Michał Wręga aka Sepe, który jest znanym i cenionym na całym świecie artystą streetart. Sepe wykonał dziesięć prac, których tematem przewodnim były twarze, każda z nich ozdabia jeden utwór, w symboliczny sposób go komentując. Do każdego z dziesięciu utworów Vienio napisał felietony, które opowiadają o okolicznościach powstania oraz stanowią wyjaśnienie i rozszerzenie tego co usłyszymy w poszczególnych kawałkach.

Na albumie pojawili się goście, którzy są kojarzeni nie tylko ze sceną hiphopową, ale także alternatywną. Siedem utworów powstało ze wsparciem innych artystów - ich nazwiska Vienio trzyma na razie w tajemnicy.