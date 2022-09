Vicky Cornell odwiedziła program Gayle King, gdzie opowiadała o swoim mężu i jego tragicznej śmierci. Kobieta stwierdziła, że nic nie wskazywało na to, że Chris Cornell odbierze sobie życie. "To było jak tsunami. Tego kompletnie nie było na radarze" - wyznała.

Ostatnie pięć lat stara się pogodzić się ze śmiercią ukochanego męża, a rozmowa z dziennikarką miała być dla niej "sposobem wydobycia na światło dzienne trudnej rozmowy o samobójstwie". Mają jej w tym pomóc także codzienne rozmowy z dziećmi o ich ojcu, aby "utrzymać Chrisa przy życiu w ich domu".



"I dla mnie i moich dzieci, najważniejszą rzeczą było utrzymanie Chrisa przy życiu w naszym domu. Więc mówi się o nim każdego dnia" - dodaje Cornell.

Lider Soundgarden został znaleziony w swoim pokoju hotelowym w Detroit 18 maja 2017 roku. Oficjalną przyczyną śmierci artysty było samobójstwo przez powieszenie. Zdaniem Vicky, jej mąż nigdy nie miewał myśli samobójczych. "Chris nie cierpiał na myśli samobójcze, nawet nie był w depresji. Chris był na odwyku i brał benzodiazepiny [leki o działaniu uspokajającym]" - mówi.

Wideo Chris Cornell - You Never Knew My Mind (From The Cash Cabin)

Dodaje, że nic nie wskazywało na to, co wkrótce stanie się z jej mężem. "To przyszło znikąd" - dodaje. Choć w badaniach toksykologicznych wykazano obecność różnych substancji w krwi wokalisty, to zdaniem lekarzy żaden nie miał przyczyniającego się do samobójstwa działania. Vicky mimo to wierzy, że to tabletki mogły wpłynąć negatywnie na jego kondycję.

Ostatni raz rozmawiali przez telefon niedługo po koncercie w Detroit. "Znam przyczynę [śmierci], bo rozmawiałam z Chrisem przez telefon. A on tej nocy był w fazie jakiegoś delirium. Zadzwonił do mnie po występie i po prostu słyszałam, że coś jest nie w porządku. Brzmiał jakby był na haju, był zdezorientowany, jego mowa była niewyraźna i było w niej coś wyjątkowo nie na miejscu" - opowiada wdowa. "I wtedy po prostu, nie wiem, jakieś trzydzieści minut później stało się to".

Chris Cornell: Mija 5 lat od śmierci wokalisty Soundgarden 1 / 9 Chris Chornell urodził się 20 lipca 1964 w Seattle. Kariera muzyczna muzyka rozpoczęła się w 1984 roku, kiedy założył zespół Soundgarden z gitarzystą prowadzącym Kimem Thyailem i basistą Hiro Yamamoto. Sam grał na gitarze i odpowiadał za wokal. Soundgarden miał ogromny wpływ na scenę muzyki grunge w latach 90. i stał się pierwszym zespołem grunge'owym, który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią płytową, przecierając szlaki dla takich grup jak Nirvana, Pearl Jam czy Alice in Chains. Zespół rozpadł się w 1997 roku. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

Vicky jako osoba, która straciła bliską osobę na skutek samobójstwa, ma apel do ludzi - prosi, by zrozumieć i częściej rozmawiać o problemach psychicznych i samobójstwie.

"Myślę, że jeśli mówimy o naszych bliskich, zwłaszcza jeśli chodzi o samobójstwo, nie możemy po prostu mówić 'Umarli przez samobójstwo. Odebrali sobie życie.' No dobrze, ale dlaczego? Co się stało? Jak możemy temu zapobiec? I wierzę, że jest to naprawdę duża część zapobiegania, która pomoże nam w uzdrawianiu" - dodaje.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .

Całej rozmowy można posłuchać tutaj: