Pierwsze dwie płyty "Welcome to Hell" (1981) i "Black Metal" (1982) uważane są za główną inspirację powstania takich gatunków jak thrash metal i wszystkich gatunków ekstremalnego metalu. Od nazwy drugiego albumu grupy, powstała nazwa gatunku black metal.

Klasyczny skład zespołu Venom tworzyli Cronos (bas, wokal), Mantas (gitara) i Abaddon (perkusja).

Reedycja "Black Metal" ukaże się w ograniczonym do 1500 kopii w Wielkiej Brytanii nakładzie jako czarno-srebrny rozstrzelony (swirl) winyl.

"Dla mnie, Venom reprezentuje początek bardzo ważnego ruchu, który później podzielił się na wiele jeszcze innych ruchów. To była rewolucja. Po tamtym wydarzeniu wszystkie gatunki: thrash, death i black metal dosłownie eksplodowały i one wszystkie zawdzięczają swoje istnienie właśnie Venom" - mówi Michel "Away" Langevin (Voivod).



"Nie wiedziałem tego wtedy, bo wszystko wtedy było świeże. Nie wiedzieliśmy czego wtedy szukaliśmy, ale kiedy usłyszałem Venom, już wiedziałem - to było to" - dodaje Jørn "Necrobutcher" Stubberud (Mayhem).

Założony w 1979 r. w Newcastle Venom był wymieniamy przez zespoły takie jak Metallica, Behemoth, Celtic Frost czy Mayhem jako główna inspiracja ich twórczości.

Deluxe boxset "In Nomine Satanas" ukazał się pierwotnie na winylu w 2019 r., w związku z 40. rocznicą powstania grupy Venom. Teraz ten zestaw został wydany w wersji 6 CD + DVD.



Wydawnictwo zawiera pierwsze pięć płyt zespołu: od debiutanckiej "Welcome To Hell" (1981), do "Eine Kleine Nachtmusik" - legendarnego występu grupy w Hammersmith Odeon z 1985 roku.