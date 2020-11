Varmia zarejestrowała trzeci album

Olsztyńska grupa Varmia podpisała kontrakt na wydanie nowej płyty.

Pagan / blackmetalowcy z Olsztyna zawarli umowę z wytwórnią M-Theory Audio z Las Vegas. Pierwszym owocem współpracy z firmą prowadzoną przez Marco Barbieriego, niegdysiejszego pracownika Century Media Records i Metal Blade Record, będzie "bal Lada", trzeci longplay Varmii.

"Bzdury na bok. Kontrakt z amerykańską wytwórnią M-Theory Audio został przybity. Obok naszego podpisu swój złożył jej właściciel Marco Barbieri - postać legendarna w muzycznym świecie wydawniczym. Nowy album nosi tytuł 'bal Lada'. Zostanie on wydany wiosną 2021 roku, ale jego dźwięki (i obrazy) ukażą się znacznie wcześniej. Aby wprowadzić was do świata trzeciego albumu Varmii, otwieramy drzwi starego dworu - miejsca, w którym ta płyta powstała. Być może to przybliży wam losy dźwięków, które nadejdą" - czytamy.



Na materiale "bal Lada" znajdziemy 11 kompozycji, które nagrano na tak zwaną setkę w doraźnie zorganizowanym studiu w pewnym XIX-wiecznym dworze na północy Polski.



Przypomnijmy, że Varmia dała się lepiej poznać w 2017 roku za sprawą debiutanckiego albumu "Z mar twych" (nakładem Via Nocturna) i wypuszczonego rok później longplaya "W ciele nie" (Pagan Records).



Zespół opublikował właśnie pierwszą część materiału wideo relacjonującego przebieg prac nad nową płytą. Możecie go zobaczyć poniżej: