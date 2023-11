Vargrav: Album "The Nighthold" w szczegółach

Nagrania pierwszego od czterech lat longplaya Finów odbyły się w studiach Sonic Pump (partie perkusji), Matalapaine (gitary, bas, wokale) i Chaoswaves Audio (ścieżki klawiszy). Produkcją zajął się zespół we współpracy z Miitrim Aaltonenm. Za mastering odpowiadał Mika Jussila ze studia Finnvox. Okładkę "The Nighthold" zaprojektował indonezyjski artysta Johny Prayogi.

Nowa płyta Vargrav trafi na rynek 15 grudnia nakładem fińskiej Werewolf Records (CD w digipacku, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Dodajmy, że aktualnym wokalistą Vargrav jest znany m.in. z Satanic Warmaster Lauri Penttilä alias Graf Werwolf von Armageddon, który dołączył do grupy w tym roku. Lauri Penttilä jest także właścicielem wspomnianej Werewolf Records, z którą formacja Vargrav związana jest od samego początku.



Z premierową kompozycją "Chalice Of Silver And Blood" Vargrav możecie się zapoznać poniżej:

Wideo VARGRAV "Chalice of Silver and Blood" PREVIEW SONG (OFFICIAL)

Vargrav - szczegóły albumu "The Nighthold" (tracklista):

1. "Moonless Abyss Of The Nighthold"

2. "Through The Woods Of Breathing Shadows"

3. "Chalice Of Silver And Blood"

4. "Thy Imperial Malice"

5. "Curse Of The Plaguewood Lake"

6. "Encircle The Spectral Dimension"

7. "Triumph Of The Nightbringer"

8. "Into The Shadow Crypts"

9. "The One Who Lurks Beyond The Starscape"

10. "A Dark Consecration"

11. "Creator Of The True Real"

12. "Ghostlands".