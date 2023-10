Varathron: Posłuchaj nowego utworu z płyty "The Crimson Temple"

Siódmy longplay Greków wyprodukowano w studiu Suncord Audiolab, gdzie za konsoletą zasiadł Achilleas C., gitarzysta Varathron. Okładkę "The Crimson Temple" zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

Pierwszy od pięciu lat album weteranów greckiego black metalu będzie mieć swą premierę 1 grudnia nakładem pilskiej Agonia Records. Materiał dostępny będzie w kilku edycjach winylowych, na kasecie, w wersji CD, cyfrowo oraz w formatach limitowanych boksów.

Varathron wypuścili właśnie singel "Hegemony Of Chaos". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo VARATHRON - Hegemony of Chaos (Official Track Stream)

Varathron - szczegóły płyty "The Crimson Temple" (tracklista):

1. "Ascension"

2. "Hegemony Of Chaos"

3. "Crypts In The Mist"

4. "Cimmerian Priesthood"

5. "Sinners Of The Crimson Temple"

6. "Immortalis Regnum Diaboli"

7. "To The Gods Of Yore"

8. "Shrouds Of The Miasmic Winds"

9. "Swamp King"

10. "Constellation Of The Archons".