Valkyrie Zero: Sprawdź nowy utwór "Frogs Of The Round"

Nowy longplay czterech pań z Osaki ujrzy światło dzienne 27 czerwca. Płyta "Attack Of Valkyrie" trafi na rynek z nalepką japońskiej Slumber Records i dostępna będzie w edycji CD oraz cyfrowo.

Warto wyjaśnić, iż "Attack Of Valkyrie" to zarazem pierwszy album zespołu pod aktualną nazwą, którą w tym roku zmieniono z Valkyrie na Valkyrie Zero. Początki grupy sięgają zaś drugiej połowy lat 80.



"Valkyrie Rising", poprzednia płyta Japonek, miała swą premierę w 2018 roku.



Drugi album Valkyrie Zero promuje kompozycja "Frogs Of The Round". Powstały do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Wideo VALKYRIE ZERO - Frogs Of The Round(Official Music Video)

Valkyrie Zero - szczegóły albumu "Attack Of Valkyrie" (tracklista):

1. "Soldier"

2. "Frogs Of The Round"

3. "Just Cause"

4. "Battlefields Of South"

5. "Sakura Sakura"

6. "Seventh-Day"

7. "Successor Of 13"

8. "Coast-To-Coast"

9. "G.A.D.".