Po wielomiesięcznej ciszy Lil Yachty powrócił z przytupem. Raper zamieścił na platformie SoundCloud utwór o tytule "Poland", czym zaskoczył nie tylko swoich fanów, ale przede wszystkim naszych rodaków.

W końcu niezbyt często amerykańscy raperzy wspominają o Polsce w swoich utworach. W refrenie nowego numeru Lil Yachty pojawiła się fraza: "I took the Wock' to Poland", która w mgnieniu oka obiegła internet i stała się viralem na skalę światową. Utwór polecali m.in. Bedoes i Żabson, a przede wszystkim Drake i Wiz Khalifa.

O czym jest utwór "Poland" Lil Yachty'ego?

Wbrew temu, co sugeruje nazwa utworu, "Poland" ma z Polską niewiele wspólnego. Sam Yachty nigdy w Polsce nie wystąpił, a w samym 1,5 minutowym numerze nasz kraj jest pretekstem, aby opowiedzieć o narkotykowej podróży z Leanem w tle (w tekście rapera występuje jako Wock', będący skrótem od nazwy firmy Wockhardt). Lean, nazywany też purpurowym drinkiem, to połączenie syropu na kaszel z kodeiną m.in. z napojami gazowanymi (sprite).



Wideo Lil Yachty - Poland (Directed by Cole Bennett)

Wielkimi fanami takiego połączenia są m.in. ASAP Rocky, Gucci Mane oraz Lil Wayne. Kodeina z racji bycia silnym lekiem przeciwbólowym jest uzależniająca. Z powodu przedawkowania kodeiny zmarł m.in. członek ASAP Mob - ASAP Yams. Uzależniony od takiej mieszanki był też m.in. zmarły w 2018 roku Mac Miller.



Nieco więcej polskich symboli pojawia się w teledysku "Poland". Widzimy m.in. polską flagę, mapę naszego kraju oraz krakowski Barbakan. Co ciekawe raper na swoim klipie do byłej stolicy Polski wjeżdża metrem.

Kim jest Lil Yachty?

Lil Yachty to amerykański raper, który zadebiutował w 2015 roku singlami "One Night" i "Minnesota", z gościnnym udziałem Quavo, Skippa Da Flippa i Young Thuga. Jego ostatni mixtape "Michigan Boy Boat" ukazał się w 2021 roku. Raper nowy album zapowiedział na 2023 rok.