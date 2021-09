W rozmowie z Faktem gwiazda przyznaje, że jest tą babcią, która przychyli nieba swoim wnukom.

"Jestem babcią, która kocha rozpieszczać wnusię. Na szczęście mój syn mieszka blisko mnie i przez to malutka wie, że zawsze może przyjść do babci, a u niej w domu może robić to, czego u rodziców jej nie wolno. Na przykład biegać i jeść to, co lubi najbardziej" - cieszy się gwiazda.

61-letnia piosenkarka oprócz bycia babcią tworzy też nową muzykę - ma wiele pomysłów zawodowych, a w ostatnim czasie dzieliła czas między dom a studio nagraniowe. Dlatego też cieszy się, kiedy tylko może zajmować się wnuczką. "Ostatnio miałam bardzo dużo pracy i często byłam poza domem, ale teraz znów mam więcej czasu dla wnuczki" - mówi wokalistka.





Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula kończy swoją biografię z okazji 40-lecia na scenie Newseria Lifestyle

Urszula wyda nową płytę?

Przy okazji dowiadujemy się od jej menedżera Tomasza Kujawskiego, że gwiazda obawia się, że w tym roku podobnie jak w 2020 nie będzie mogła grać wielu koncertów.

"Ale my nie zmarnowaliśmy tego czasu, bo udało się nam nagrać i płytę świąteczną i wznowić starsze albumy, a w najbliższym czasie ukaże się płyta 'Urszula i Jumbo', czyli materiał nagrany po powrocie piosenkarki z USA, który nigdy w Polsce nie był dotąd wydany. Taki więc rarytas szykujemy dla fanów i dla nas" - powiedział w rozmowie z Faktem menedżer piosenkarki.

"Luz blues". Urszula świętuje 60. urodziny 1 / 9 Urszula Kasprzak karierę piosenkarki rozpoczęła od zdobycia Złotego Samowaru na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w 1977 roku. Już rok później po niepowodzeniu w konkursie debiutantów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu porzuciła marzenia o byciu wokalistką. Jednak w roku 1982 zdecydowała się przyjąć ofertę Budki Suflera, z której właśnie odeszła Izabela Trojanowska. Choć obie wokalistki są od siebie zupełnie inne, Urszula szybko odnalazła się w zespole. Źródło: AKPA Autor: Niemiec udostępnij

Dodał, że Urszula pracuje nad nowym albumem, który powstawał w ubiegłym roku. Nieznana jest zbliżona data premiery wydawnictwa.