Związkiem Urszuli i Stanisława Zybowskiego żyła cała Polska. Para była ze sobą od 1985 roku, a w 1987 pojawił się na świecie ich syn, Piotr. W 2001 roku twórca przebojów Urszuli zmarł na raka wątroby w wieku 48 lat.

Załamana wokalistka nie mogła pozbierać się po śmierci ukochanego. Wtedy z pomocą przyszedł jej Tomasz Kujawski, który był członkiem jej zespołu technicznego. To on wyciągnął do niej pomocną dłoń i spowodował, że znowu uwierzyła w miłość. Ich związek odbił się jednak echem w mediach, bo między Urszulą a Kujawskim jest 20 lat różnicy.

"Znał Staszka i był świadkiem naszej miłości. A po jego śmierci pierwszy podał mi pomocną dłoń. Był może zagubiony, miał jednak w sobie ogromne pokłady dobroci, co mu zostało do dziś" - wyznaje Urszula w rozmowie z Elżbietą Pawełek. "Ula nie dawała sobie rady po stracie męża, mogła zaprzepaścić swoją karierę... Wybrała wariant, żeby się ocalić" - opowiadał w "Vivie!" Kujawski. Niedługo później połączyło ich uczucie.

Już wkrótce w sprzedaży pojawi się książka autobiograficzna "Urszula", którą gwiazda stworzyła wraz z Ewą Anną Baryłkiewicz. W niej wokalistka przyznaje, że Tomasz Kujawski i Stanisław Zybowski mają wspólne cechy.

"Są podobni. Silni, męscy, zdecydowani. Po prostu nie wiązałam się z jakimiś życiowymi niedojdami, tylko z facetami, którzy zawsze brali sprawy w swoje ręce. Takimi, którzy lubią działać, dla których cały czas musi się dziać" - pisze Urszula na łamach autobiografii.

Wokalistka, która skończyła w tym roku 62 lata, stara się nadążać za młodszym o 20 lat partnerem, choć nie zawsze jest to dla niej łatwe. Mimo to, czerpie z tego dużą radość.

"Ze Staszkiem to było bardzo fajne, ale przy Tomku... powoli mnie to już przeraża. Powoli. Ale jeszcze wytrzymuję to tempo, nadążam za zmianami. I wciąż jest to dla mnie przyjemne" - można przeczytać w jej autobiografii "Urszula", która trafi na półki księgarni już 18 maja.

Tomasz Kujawski - kim jest partner Urszuli?

Tomasz Kujawski urodził się w Libii jako Samir Mohamed. Mieszkał tam do ukończenia trzeciego roku życia. W Polsce, jeszcze jako młodzieniec, pracował w zespole technicznym Urszuli, gdzie zajmował się przede wszystkim nagłośnieniem. Choć spora różnica wieku między partnerami generowała wiele niezbyt pozytywnych komentarzy, to związek pary od 20 lat kwitnie. Para w 2003 roku doczekała się syna Szymona.

Choć często bywa zajęta w związku z aktywnością artystyczną, jakiś czas temu przyznawała, że zawsze znajdzie czas, by rozpieszczać swoją wnuczkę. "Jestem babcią, która kocha rozpieszczać wnusię. Na szczęście mój syn mieszka blisko mnie i przez to malutka wie, że zawsze może przyjść do babci, a u niej w domu może robić to, czego u rodziców jej nie wolno. Na przykład biegać i jeść to, co lubi najbardziej" - opowiadała.

Urszula w ostatnim czasie pracowała nad wznowieniem starszych płyt, a także premierowym krążkiem. "Ostatnio miałam bardzo dużo pracy i często byłam poza domem, ale teraz znów mam więcej czasu dla wnuczki" - opowiadała w ubiegłym roku.