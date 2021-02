Urszula Dudziak planuje emeryturę? Jest komentarz

Urszula Dudziak skończy w tym roku 78 lat. Wciąż jednak występuje na scenie i udziela się w programach telewizyjnych. Ostatnio zorganizowała dla swoich fanów sesję pytań i odpowiedzi. Padło jedno niezręczne pytanie. Na ripostę nie trzeba było długo czekać.

Dudziak jako wokalistka jazzowa zadebiutowała w 1958 roku śpiewając klasyczne jazzowe standardy przy współpracy z Krzysztofem Komedą. Od 1964, kiedy to podjęła współpracę z Michałem Urbaniakiem zmieniła styl śpiewania i zwróciła się w stronę techniki jazzowej scat (naśladowanie głosem dźwięków jakie wydają instrumenty).

W 1973 roku wyemigrowała do Nowego Jorku. W Ameryce Północnej występowała m.in. na Newport Jazz Festival i w Carnegie Hall.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt nagranych płyt. Uznana jest za jedną z najlepszych wokalistek jazzowych na świecie. Współpracowała z wieloma artystami, m.in. z Bobbym McFerrinem, Ronem Carterem, Gilem Evansem, Lesterem Bowiem czy Stingiem.

W 2007 roku jej piosenka "Papaya" ( sprawdź ! ) stała się hitem w Filipinach, dzięki czemu sława artystki dotarła nawet do Azji i Ameryki Południowej. W Polsce ostatnio najbardziej znana jest z zasiadania w fotelu trenera programu "The Voice of Poland".



Wokalistka pozostaje też w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio zorganizowała dla nich sesję pytań i odpowiedzi. Z racji wieku piosenkarki jeden z internautów zadał jej niezręczne pytanie, czy myśli o przejściu na emeryturę.



Pytanie rozbawiło artystkę. "Na co? Na emeryturę? A co to takiego jest?" - pytała. "Mnie to w ogóle nie dotyczy. Mam przecież dopiero 77 lat i dopiero się rozkręcam. Jest to najpiękniejszy okres w moim życiu. Jestem w takiej formie i wszystko mi wolno. Emerytura mnie nie dotyczy. Absolutnie!" - zapewniła.



