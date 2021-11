Umorusana Paulla pozuje na plaży z partnerem!

Paulla powoli przygotowuje fanów do wydania długo oczekiwanego albumu. Niedawno piosenkarka zaprezentowała piosenkę "To, co dał nam świat" w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi, ale też "Ostatnią noc" czy "Huragan". W ubiegłym tygodniu gwiazda wybrała się do Izraela, by nagrywać klip do premierowego utworu.



Swój czas w słonecznym Izraelu wykorzystała nie tylko na pracę, ale też odpoczynek, co widać na jej instagramowych zdjęciach. Niedawno podzieliła się wspomnieniami wyjazdu - gwiazda odwiedziła m.in. Jerozolimę.



Szczególną uwagę fanów przykuły jej zdjęcia z plaży, gdzie pozuje ze swoim menedżerem. Piosenkarka skorzystała ze zdrowotnych właściwości lokalnej glinki z Morza Martwego - ubrudzona i roześmiana pozowała do zdjęć, które bardzo spodobały się jej miłośnikom w social mediach.



Jeszcze niedawno pojawił się wyczekiwany przez fanów gwiazdy teledysk do "Huraganu". Powstał on w Portugalii i promuje album, który ma się ukazać na początku przyszłego roku. Za kamerą klipu stanął Marcin Kopiec, a plenerami były między innymi Lizbona, Comercio czy Łuk Triumfalny Arco da Rua.

Najbardziej niebezpiecznym miejscem, w którym realizowano teledysk był przylądek Cabo da Roca - najdalej wysunięty na zachód punkt kontynentalnej Europy, niegdyś nazywany krańcem Starego Świata. Piosenkarka przy okazji opowiadania o powstawaniu klipu, wyznała o swoim lęku przed wysokością. Podczas nagrywania musiała przejść przez barierki ochronne i pozować blisko krawędzi klifu.