Ukć przed premierą pierwszej płyty "Coming Out"

Nagrania debiutanckiej płyty Ukć odbyły się w Dobra 12 Studio. Realizacją dźwięku oraz miksem i masteringiem zajął się Piotr Polak.

"Coming Out" ujrzy światło dzienne 17 kwietnia nakładem Seven Gates Of Hell Productions z Tarnowa Opolskiego, która w ubiegłym roku wypuściła "Przemijanie", debiutancką EP-kę Ukć.

Przypomnijmy, że Ukć to solowy projekt pochodzącego z Białegostoku Łukasza Sarnackiego alias Icanraz, byłego bębniarza m.in. Abused Majesty, Virgin Snatch, Christ Agony, Devilish Impressions i Hermh, a obecnie perkusisty Corruption i Voidfire. Pod szyldem Ukć Łukasz Sarnacki odpowiada za wokale, partie wszystkich instrumentów (perkusja, gitary, bas, klawisze), całość muzyki, teksty oraz produkcję.



Reklama

Choć w studiu Ukć to jednoosobowy projekt Icanraza, na żywo towarzyszą mu Łukasz Bielemuk (gitara), Mateusz Demianiuk (bas) i Paweł Staniszczak (perkusja).



Z wypuszczonym w połowie marca singlem "Głuche oczy" Ukć możecie się zapoznać poniżej:

Wideo UKĆ - Głuche Oczy (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Sprawdź tekst utworu "Głuche oczy" w serwisie Tekściory.pl!



Ukć - oto program albumu "Coming Out" (tracklista):

1. "Królu dnia..."

2. "Uchodząc"

3. "Niepewność"

4. "Głuche oczy"

5. "W przepaść"

6. "...Głupcze życia".