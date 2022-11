Ukć zadebiutuje EP-ką "Przemijanie"

Wyjaśnijmy od razu, że Ukć to solowy projekt pochodzącego z Białegostoku Łukasza Sarnackiego alias Icanraz, byłego bębniarza m.in. Abused Majesty, Christ Agony, Devilish Impressions i Hermh, a obecnie perkusisty Corruption, Virgin Snatch i Voidfire.

"Przemijanie", debiutancka EP-ka Ukć spod znaku progresywnego black metalu, trafi na rynek 30 listopada nakładem wytwórni Seven Gates Of Hell (CD w digipacku). Pierwszy materiał projektu Ukć promuje już kompozycja "Niepewność".

"Oddaję w wasze ręce 'Niepewność' - pierwszy utwór zapowiadający moją debiutancką solową płytę. To szczególny dla mnie moment, ponieważ otwieram się tutaj przed wami całkowicie - jako kompozytor, gitarzysta, basista i wokalista. Po raz pierwszy w mojej ponad 20-letniej karierze zdecydowałem się na tak osobisty i odważny krok. 'Niepewność' jest kwintesencją wszystkiego co jest dla mnie w sztuce ważne. To mój muzyczny świat kierowany szczerością i autentycznymi emocjami" - napisał Icanraz.



"Niepewność", "Przemijanie", "Dlaczego?" i "Uncertainty" - to tytuły utwory, które znajdziemy na debiutanckiej EP-ce projektu Ukć.



"Przemijanie" to zarazem zapowiedź pierwszej dużej płyty solowego przedsięwzięcia Łukasza Sarnackiego, której premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Wideoklip do kompozycji "Niepewność" projektu Ukć możecie zobaczyć poniżej: