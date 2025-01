Ace Frehley z Kiss otarł się o śmierć. "Anioł musiał mnie popchnąć do tyłu"

Co więcej, race, którymi gitarzysta strzelał grając solówki okazały się być sporym zagrożeniem dla pozostałych członków zespołu: "Jedną z tych rac wystrzeliłem w stronę Gene’a i niemal go trafiłem. Przeleciała tuż obok jego głowy. Mogła go bardzo poważnie poparzyć".

Doszło również do sytuacji, która mogła kosztować Ace'a życie. W 1976 roku podczas występu na Florydzie został porażony prądem: "Mogłem wtedy zginąć. To, że nie poleciałem do przodu to cud. Jakiś anioł musiał mnie popchnąć do tyłu. Stałem na paczce czterech Marshalli i poraził mnie prąd. Miałem na szyi ciężkiego Les Paula i powinienem polecieć do przodu, ale nie poleciałem. Gdybym poleciał do przodu skręciłbym sobie kark. Ale poleciałem do tyłu i techniczni mnie stamtąd ściągnęli. Przez 5-10 minut nie miałem czucia w dłoniach. Dokończyłem koncert, ale miałem czucie może w połowie palców".