2024 rok był smutnym czasem dla fanów grupy One Direction. Jesienią, 16 października 2024 roku, gazeta "La Nacion" potwierdziła, że Liam Payne, były członek popularnego boysbandu, został znaleziony martwy po upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Raport z sekcji zwłok wykazał, że gwiazdor zmarł na skutek licznych obrażeń, w tym krwawienia wewnętrznego i zewnętrznego, spowodowanego tragicznym upadkiem. Partnerka Payne'a zdradza, jak radzi sobie po jego śmierci.

Kate Cassidy powróciła do internetowej twórczości. Na TikToku zdradziła, jak teraz wygląda jej rzeczywistość

Kate Cassidy to internetowa twórczyni, TikTokerka, influencerka i vlogerka, a do niedawna - partnerka zmarłego Liama Payne'a. Celebrytka jest najbardziej znana z publikowania w mediach społecznościowych treści na temat stylu życia. Kate powoli wraca do vlogowania i 3 miesiące po śmierci muzyka prezentuje w internecie nowe treści.

Rozwiń

Influencerka umieściła na TikToku wpis, pokazujący, jak sama nadmieniła, jej "zwykły dzień". Jak zauważyli odbiorcy celebrytki, ton krótkiego filmiku jest wyraźnie poważny, a nawet smutny. Jak widać, Cassidy stawia dbanie o siebie na pierwszym miejscu - stosuje rozbudowaną pielęgnację skóry, ćwiczy, piecze, bawi się z psami i pisze pamiętnik. Najnowszy filmik vlogerki wisi na jej oficjalnym koncie na TikToku tuż obok materiału, w którym ta tańczy i cieszy się ze swoim ówczesnym partnerem Liamem.

"Kochamy cię Kate, bądź silna", "Nie możesz się poddać, jesteśmy z ciebie dumni", "Jesteś silną kobietą", "On uwielbiałby te ciastka", "Dziękujemy ci, że sprawiałaś, że był szczęśliwy, gdy żył", "Widać po jej twarzy, że cierpi" - piszą obserwujący konto Kate.

Rozwiń

Nagła śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła całym światem. Pięć osób usłyszało poważne zarzuty, w tym przyjaciel zmarłego muzyka

Argentyński serwis Infobae, powołując się na lokalne źródła, podał, iż w sprawie śmierci wokalisty Liama Payne'a oskarżono aż pięć osób. Zgodnie z decyzją sędzi Laury GracieliBruniard wydano nakaz aresztowania dwóch z nich. Zarzuty usłyszeli Braian Paiz oraz Ezequiler Pereyr, czyli domniemani dilerzy, którzy felernego wieczoru mieli dostarczyć artyście narkotyki, Gild Martini oraz Esteban Grassi - oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci menadżerowie hotelu i Rogelio Nores, czyli przyjaciel zmarłego muzyka, który podczas wyjazdu pełnił funkcję jego menadżera. Mężczyzna może odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Przypomnijmy, że brytyjski muzyk miał 31 lat, a jego kariera rozpoczęła się od znanego zespołu One Direction. Brytyjsko-irlandzka grupa została założona 23 lipca 2010 roku podczas VII edycji programu "The X Factor". Do 2015 roku grupę tworzyli: Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles oraz Liam Payne. Pierwszym członkiem, który opuścił 1D, był Zayn Malik. Muzyk poszedł własną artystyczną drogą w 2015 roku, zaś rok później, po stworzeniu pięciu studyjnych albumów, chłopcy ogłosili przerwę i zawiesili swoją działalność, tym samym zaczynając kariery solowe.

W 2017 roku Liam wydał swój pierwszy singiel, zatytułowany "Strip That Down". Współpracował z Quavo, Zeddem, J Balvinem oraz Ritą Orą. W ciągu swojej kariery chętnie brał udział w wielu projektach, jednak to właśnie w 2019 roku zdecydował się na wydanie debiutanckiego krążka - "LP1". Odwołane w ubiegłym roku tournée po Ameryce Południowej miało być jego pierwszą solową trasą.

Kurt Cobain, Amy Winehouse i Liam Payne. Dlaczego młodzi artyści odchodzą za wcześnie? Polsat Polsat