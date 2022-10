Nieznane wcześniej fotografie, udostępnione teraz przez Tracks Ltd. (firmę specjalizującą się w wycenie i sprzedaży pamiątek po The Beatles), wykonano podczas występu czwórki w liverpoolskim Cavern Club - w lipcu 1961 roku, czyli ponad rok przed wydaniem przez wytwórnię Parlophone ich debiutanckiego singla "Love Me Do". I jest to inna czwórka, niż ta, którą znamy najlepiej, bo na perkusji gra jeszcze Pete Best (w 1962 roku zostanie wyrzucony z zespołu i na stałe zastąpi go Ringo Starr).

Cytowany przez brytyjskie media, w tym "The Guardian" i "The Liverpool Echo", wybitny biograf Beatlesów, Mark Lewisohn, stwierdził, że ci widoczni na zdjęciach "niedożywieni chłopcy" w wieku 18-20 lat zostali sfotografowani w Cavern, gdy grali dla publiczności "w porze lunchu lub wieczorem". Dopiero co wrócili z koncertowania w klubach w Hamburgu, gdzie "wyrobili 500 godzin na scenie w 90 dni" i dlatego są szczupli "jak whippety" (rasa psów, tzw. charty angielskie - średniej wielkości). Ekspert dodał też, że trzy miesiące później John oraz Paul pojadą do Paryża, z którego wrócą z charakterystycznymi fryzurami, nazywanymi później "na beatlesa".

Paul Wane, dyrektor zarządzający w firmie Tracks, powiedział w wywiadzie dla CNN, że zdjęcia zostały zrobione przez fana, który obserwował zespół na początku lat 60., gdy niewiele osób miało aparaty fotograficzne. "Dlatego jest tak mało ujęć Beatlesów z Cavern" - dodał Wane. Fotograf żyje i mieszka na przedmieściach Liverpoolu, jednak nie chce upublicznić nazwiska.