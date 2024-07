Formacja The Pussycat Dolls - pierwotnie grupa taneczna, a w 2003 r. przekształcona w zespół wokalny - wylansowała takie przeboje jak m.in. "Don't Cha" ( sprawdź! ), "I Don't Need a Man" i "Stickwitu". Po wydaniu dwóch płyt - "PCD" (2005) i "Doll Domination" (2008) - nieoczekiwanie zakończyła działalność z dorobkiem ponad 55 mln sprzedanych egzemplarzy.

Na scenę girlsband wrócił w 2019 r. z nowym singlem "React", ale ostatecznie historia zakończyła się w atmosferze konfliktów i wzajemnych oskarżeń na początku 2022 r.

Nicole Scherzinger ujawnia szokujące kulisy. "Przepis na katastrofę"

W najnowszym wywiadzie dla "The Sunday Times" liderka Nicole Scherzinger nawiązała do występów w PCD.

"To był niesamowicie trudny czas. Żyłam w ciągłym stresie i walczyłam z własnymi demonami. W naszym harmonogramie nie było miejsca na sen. Szczerze mówiąc, to był przepis na katastrofę" - wspomina Scherzinger.

46-letnia wokalistka zaznaczyła, że wraz z koleżankami z formacji były zmuszane do tytanicznej pracy. "Panowała tam zasada: niech trenują, dopóki nie zemdleją z wycieńczenia. Zawsze miałam kłopoty ze snem, a to tylko je nasiliło. Na szczęście branża się zmieniła. W dzisiejszych czasach to byłoby nie do pomyślenia" - podkreśliła.

W zespole u jej boku występowały Carmit Bachar, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt.

Obecnie Nicole Scherzinger występuje w musicalu "Sunset Boulevard" na West Endzie, a krytycy zachwycają się jej rolą.