Taylor Swift (sprawdź!) ogłosiła wydanie krążka "The Tortured Poets Department" (potocznie "Tortured Poets") w trakcie tegorocznych nagród Grammy. To tam tworzyła historię odbierając nagrodę w kategorii "Najlepszy popowy album wokalny" - już czwarty raz z rzędu. Niespodziewane ogłoszenie wywołało falę euforii wśród Swifties, czyli grona fanów Taylor.

Dwa lata po premierze "Midnights", do sprzedaży trafił 11. studyjny album wokalistki. Gościnnie wystąpili na nim raper Post Malone (w piosence "Fortnight") i angielska grupa indie-rockowa Florence and the Machine (utwór "Florida!!!").

Produkcją zajęli się zaufani współpracownicy Swift - Jack Antonoff i Aaron Dessner z The National.

"Potrzebowałam tej płyty, potrzebowałam ją nagrać. Była dla mnie jak koło ratunkowe. Przypomniała jak ważne jest dla mnie pisanie piosenek w ciężkich chwilach. Nigdy nie było mi bardziej potrzebne niż przy 'Tortured Poets'" - zwracała się do fanów podczas koncertu w Melbourne.

Podczas występu w Tokio dodała natomiast: "Pracowałam nad nią przez dwa lata. Pracowałam nad nią w trakcie amerykańskiej trasy, a kiedy uznałam, że jest dostatecznie dobra, by wam ją pokazać, skończyłam. Cieszę się, że wkrótce doświadczymy jej wspólnie".

Dwie godziny po oficjalnej premierze Swift zaskoczyła fanów - do serwisów cyfrowych trafiła rozszerzona wersja płyty pt. "The Tortured Poets Department: The Anthology". "Napisałam tak wiele udręczonej poezji przez ostatnie dwa lata i chciałam się nią z wami podzielić, więc przed wami druga część albumu. 15 dodatkowych utworów" - napisała w mediach społecznościowych.

W sierpniu piosenkarka wystąpi w Warszawie. 1, 2 i 3 sierpnia Taylor Swift zaśpiewa na Stadionie PGE Narodowym w ramach The Eras Tour. Gościem specjalnym podczas koncertów będzie zespół Paramore.

Taylor Swift - szczegóły płyty "The Tortured Poets Department" (tracklista):

"Fortnight" (z Post Malone)

"The Tortured Poets Department"

"My Boy Only Breaks His Favorite Toys"

"Down Bad"

"So Long, London"

"But Daddy I Love Him"

"Fresh Out the Slammer"

"Florida!!!!" (z Florence Welch)

"Guilty as Sin?"

"Who’s Afraid of Little Old Me?"

"I Can Fix Him (No Really I Can)"

"loml"

"I Can Do It With a Broken Heart"

"The Smallest Man Who Ever Lived"

"The Alchemy"

"Clara Bow".



Poszerzona wersja albumu - "The Tortured Poets Departament: The Anthology" - zawiera aż 31 utworów.