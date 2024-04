Taylor Swift ogłosiła wydanie krążka "The Tortured Poets Department" (potocznie "Tortured Poets") w trakcie tegorocznych nagród Grammy. To tam tworzyła historię odbierając nagrodę w kategorii "Najlepszy popowy album wokalny" - już czwarty raz z rzędu. Niespodziewane ogłoszenie wywołało falę euforii wśród Swifties, czyli grona fanów Taylor.

Ponad 65-minutowy krążek, który ukazał się właśnie nakładem Republic Records, został wyprodukowany przez zaufanych, wieloletnich współpracowników - Jacka Antonoffa i Aarona Dessnera. W trakcie koncertu w Japonii, który odbył się 7 lutego, wokalistka zdradziła, że pracowała nad krążkiem od prawie dwóch lat i inwestowała w niego każdą wolną chwilę. "Tworzyliśmy go w trakcie amerykańskiej trasy, a gdy już uznałam, że jest wystarczająco perfekcyjny dla was - ukończyłam go i tak bardzo ekscytuje mnie perspektywa, że wkrótce go usłyszycie".

Artystka zapowiedziała, że jego tematyka dotyczyć będzie linii życia, a magazyn "Billboard" sugerował, że dokładniej jest inspirowany pięcioma etapami żałoby zaproponowanymi przez psycholog Elisabeth Kübler-Ross w 1969 roku: zaprzeczeniu, złości, targowaniu się, przygnębieniu i akceptacji.

Co to oznacza dla Taylor? Gwiazda przyznała, że składający się z szesnastu utworów "Tortured Poets" był pierwszym w jej dorobku, który naprawdę "potrzebowała nagrać". "Nigdy nie wydałam albumu, na którym potrzebowałabym pisania piosenek bardziej, niż na 'Tortured Poets'" - mówiła na scenie podczas koncertu w Melbourne. "W pewnym sensie [ten album - przyp.] przypomniał mi, dlaczego pisanie piosenek jest czymś, co tak naprawdę pomaga mi przejść przez życie" - dodawała.

Wśród gości pojawiają się Post Malone, a także liderka grupy Florence & The Machine, Florence Welch.

Taylor Swift "The Tortured Poets Department": lista artykułów

"Fortnight" (z Post Malone) "The Tortured Poets Department" "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" "Down Bad" "So Long, London" "But Daddy I Love Him" "Fresh Out the Slammer" "Florida!!!!" (z Florence Welch) "Guilty as Sin?" "Who’s Afraid of Little Old Me?" "I Can Fix Him (No Really I Can)" "loml" "I Can Do It With a Broken Heart" "The Smallest Man Who Ever Lived" "The Alchemy" "Clara Bow".

Ekskluzywna wersja albumu zawiera dodatkowy utwór, "The Manuscript".