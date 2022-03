"Te dzieci są uczestnikami festiwalu Black Sea Games. To najzdolniejsze dzieci wolnego, demokratycznego i niezależnego kraju. To nasza świetlana i fantastyczna przyszłość. Dziś śpiewają hymn Ukrainy i proszą tylko o spokojne niebo nad ich głowami. Ponieważ, jak wszystkie dzieci w naszym kraju, są w niebezpieczeństwie" - napisał na swoim Instagramie Potapenko, udostępniając to poruszające nagranie.

Do prośby najmłodszych artystów dołączyła się piosenkarka Nadija Dorofejewa. Też udostępniła film, a w poście zaapelowała o ratunek i zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zapewniła, że kolejna odsłona festiwalu Black Sea Games "na pewno odbędzie się na wolnej i niezależnej Ukrainie".

W podobnym tonie wypowiedziała się Nastia Kamienskich. Piosenkarka, która jest laureatką tego organizowanego od 17 lat festiwalu, przyznała, że nie może doczekać się kolejnej edycji. Dlatego poprosiła wszystkich, aby wsłuchali się w głos najmłodszych. "Posłuchaj ich, proszę! Pomóż uratować im życie, zamknijcie niebo nad Ukrainą" - zaapelowała w swoim wpisie.

O zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą apelowały nie tylko dzieci, ale również artyści, sportowcy i influencerzy. Tenisista Serhij Stachowski na swoim Instastory zamieścił zdjęcie plakatu widocznego na jednej z ulic z napisem "NATO zamknij niebo", ten sam apel tenisista powielił w swoim komentarzu do fotografii. Przy okazji sportowiec, który po rosyjskiej agresji porzucił tenisową rakietę i chwycił za broń, uspokoił wszystkich, że jak na razie ma się dobrze. "Wciąż żyję" - mówi w kolejnym nagraniu.

Przejmujące nagranie, które ma uświadomić, jak ważne jest zamknięcie nieba nad Ukrainą, zamieściła na swoim Instagramie także influencerka Lesia Nikitiuk. Na filmie widać rosyjskie rakiety przecinające niebo. "Normalnie nie zamieściłbym takiego wideo, chcąc ochronić przed tym widokiem dzieci i osoby wrażliwe. Ale (...) nasze dzieci widzą to na własne oczy i czują to na własnej skórze. Nie wiem, czy to pomoże, ale dopóki nasze dzieci nie przestaną cierpieć, będziemy próbować" - napisała. Ale na tym nie poprzestała.

Influencerka zaapelowała też do mieszkańców Europy i USA, by wymogli na swoich władzach ważną dla Ukraińców decyzję. "Europejczycy i Amerykanie, potrzebujemy pomocy waszych przywódców! Zamknijcie niebo! Ocalcie demokratyczny świat! Ratujcie życie niewinnych Ukraińców przed rosyjskimi bombami! Jeśli niebo nad Ukrainą się teraz nie zamknie, to już niedługo zamknie się nad całą planetą!" - zakończyła swój wpis Nikitiuk.

24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.



Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.