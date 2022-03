Wiralowe nagranie z małą Amelią opublikowała na Facebooku przez Marta Smekhova. Z jej profilu nagranie udostępniono ponad 58 tys. razy.

Niespełna 2-minutowy materiał został nakręcony w jednym ze schronów w Kijowie, gdzie chowają się mieszkańcy przed rosyjskimi atakami. Tam pani Marta spotkała kilkuletnią Amelię, która opowiedziała jej, że oprócz rysowania uwielbia śpiewać. Za zgodą mamy dziewczynki nagranie z występu trafiło do sieci.

Amelia zaśpiewała "Все одно", ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu". Ukraińską wersję śpiewała Shanis, w polskiej - jako "Mam tę moc" - Kasia Łaska.

"Od pierwszego słowa w schronie panowała zupełna cisza... Wszyscy odłożyli swoje sprawy i słuchali piosenki w wykonaniu tej dziewczyny, która właśnie promieniowała światłem... Nawet mężczyźni nie mogli powstrzymać łez..." - napisała Marta Smekhova.

Dziennikarka TVN24 nie może powstrzymać wzruszenia

Nagranie pokazano m.in. w TVN24. Zapowiadająca materiał Anna Seremak-Frątczak z trudem powstrzymała łzy. "A teraz pokażemy państwu małą dziewczynkę, która zaśpiewa piosenkę, którą zna chyba każda mama, 'Mam tę moc' z animacji 'Kraina Lodu'"- powiedziała łamiącym się głosem.