Uada: Album "Crepuscule Natura" gotowy. Kiedy premiera?

"Crepuscule Natura" będzie czwartym longplayem muzyków z Portland w stanie Oregon. Nowy album Amerykanów, podobnie jak trzy poprzednie, wyda niemiecka wytwórnia Eisenwald (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo). Datę premiery wyznaczono na 8 września.

Okładkę, zgodnie z tradycją, po raz kolejny zaprojektował Kris Verwimp, uznany w świecie muzyki metalowej artysta z Belgii.

Dodajmy, że w 2022 roku nowym perkusistą grupy Uada został Josh Lovejoy.

Zespół opublikował niedawno nową kompozycję "The Dark (Winter)", której możecie posłuchać poniżej:

Wideo UADA - The Dark (Winter) (Official Audio)

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego w czerwcu singla "Retraversing The Void":

Clip Uada Retraversing the Void (Lyric Video)

Uada - szczegóły albumu "Crepuscule Natura" (tracklista):

1. "The Abyss Gazing Back"

2. "Crepuscule Natura"

3. "The Dark (Winter)"

4. "Retraversing The Void"

5. "Through The Wax And Through The Wane".