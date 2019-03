"Twoja twarz brzmi znajomo": Katarzyna Dąbrowska zmieni płeć. Zobacz wideo!

Poniżej możecie zobaczyć fragment piątego odcinka nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się Katarzyna Dąbrowska, która w klasyfikacji generalnej na razie znajduje się na drugim miejscu?

Katarzyna Dąbrowska jako Thom Yorke (Radiohead) w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Wokalistka i aktorka Katarzyna Dąbrowska (m.in. "Belfer", "Na dobre i na złe") wcieli się w Thoma Yorke'a, lidera grupy Radiohead, w przeboju tej formacji "Creep".

"On jest bardzo wykreowany na tych swoich koncertach (...). Ja bym powiedziała wprost. Jest troszeczkę pretensjonalny" - mówi o Yorke'u Katarzyna Dąbrowska, która dotychczas raz wcielała się w mężczyznę. Jako Chris Isaak wygrała pierwszy odcinek



Zobacz oryginalny teledysk "Creep":

Clip Radiohead Creep

