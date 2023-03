Program "The Voice of Poland" jest niezwykle popularny w Polsce już od wielu lat. Ukraińska wersja show także cieszyła się dużą popularnością, ale z powodu wybuchu wojny zaniechano produkcji.

Jak podaje "Super Express", podjęto decyzję, by nagrać "The Voice of Ukraine" w Polsce. Warszawskie studio polskiej edycji programu zamieni się na czas nagrywania w dom dla ukraińskiej produkcji.

"Telewizja Polska ma umowę licencyjną na 'The Voice of Poland'. Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na 'Voice' ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili 'The Voice of Ukraine' u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim" - zapowiada Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP w rozmowie z "SE".

TVP zapłaci za "The Voice of Ukraine". "Zachowamy dla siebie licencje"

Stacja TVP ma też pokryć wszelkie koszty projektu. Współpraca pomiędzy podmiotami będzie opierać się na zasadzie barteru.

"Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć 'Voice' w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie" - wyjaśnia.

Najprawdopodobniej zdjęcia do programu ruszą przed końcem lata tego roku.

Jak zapowiada prezes TVP, nowy program nie zagraża innym z formatu "The Voice". "Ten format nie zastąpi 'The Voice of Poland', żeby było jasne. Widz polski na TVP2 dostaje trzy 'formaty voisowe' i tak też pozostanie. Dlaczego jednak, mając możliwości i 'rozkręconą' machinę produkcyjną, nie mielibyśmy zaprosić naszych gości z Ukrainy i im pomóc? Tam jest zapaść, więc to naturalne, że ich zapraszamy" - podsumowuje.