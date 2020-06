Trwa afera wokół Centrum Disco Polo. Doszło do przestępstwa?

W Michałowie na Podlasiu powstanie Centrum Disco Polo. Gmina opublikowała wizualizacje planowanego kompleksu. Okazuje się, że mogło dojść do przestępstwa.

Wokalista zespołu Boys, Marcin Miller i burmistrz Michałowa, Marek Nazarko /MICHAL KOSC / Agencja FORUM

O podlaskim Michałowie zrobiło się głośno już na początku roku.



Zapowiedziano wtedy utworzenie klasy licealnej o profilu estradowym, który będzie skupiał się w szczególności na muzyce disco polo. Ta innowacja ma przyciągnąć do liceum nastolatków, którzy nie mają sprecyzowanych planów zawodowych.



Na początku czerwca władze Michałowa przedstawiły plany budowy Centrum Disco Polo. Kompleks ma obejmować halę widowiskową oraz muzeum poświęcone temu gatunkowi muzycznemu.



Inwestycja ma powstać w ramach rozwoju województwa podlaskiego. Przypomnijmy, że właśnie z Podlasia pochodzi jeden z najpopularniejszych wokalistów disco polo - Zenek Martyniuk ( posłuchaj! ). Koniec budowy jest planowany na lata 2024-2026. Koszt przedsięwzięcia ma zamknąć się w 11 milionach złotych. Większość - ponad 9,3 mln - ma pochodzić ze środków unijnych, resztę pokryje samorząd.

"Nasz projekt zakłada stworzenie nowoczesnego kompleksu budynków o zastosowaniu: rekreacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekspozycyjnym, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz wpłynie na rozwój społeczny" - tłumaczy burmistrz Michałowa, Marek Nazarko.

Na stronie gminy umieszczono również wizualizacje Centrum. W mediach społecznościowych pojawiło się jednak oświadczenie grupy Horizone Studio.



"Jako autorzy projektu biurowca Ericpol Software Pool w Łodzi informujemy, że rozpowszechniana przez Gmina Michałowo wizualizjacja centrum Disco Polo jest kradzieżą i przeróbką wizualizacji projektu autorstwa Horizone Studio. Tym samym Gmina Michałowo narusza prawa autorskie, w tym prawa osobiste, twórców projektu biurowca Ericpol Software Pool w Łodzi - architektów HORIZONE Studio poprzez rozpowszechnienie bezprawnie użytej i zmodyfikowanej przez Gminę Michałowo wizualizacji budynku Ericpol i przypisanie jej autorstwa tejże gminie jako centrum Disco Polo" - napisali.



Podkreślili, że Horizone Studio nigdy nie wyraziło zgody ani na posłużenie się projektem, ani na jego przeróbkę. "Podjęliśmy odpowiednie kroki prawne mające na celu ochronę naszych interesów, w tym wystąpiliśmy o zadośćuczynienie w postaci wpłaty przez Gminę Michałowo na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku, jako państwowej instytucji oświatowej realizującej cele społeczne w zakresie rozwoju kultury i sztuki, w tym promocji i kształtowania gustów muzycznych" - dodali.



Gmina odpowiedziała na zarzuty. Oświadczyli, że doszło do pomyłki. "Na potrzeby projektu zostało sporządzonych kilka wersji pomysłów wizualizacji. Jedna z nich była inspirowana projektem istniejącego budynku biurowca Ericpol Software Pool w Łodzi. Omyłkowo na stronie MICHALOWO.EU został zamieszczony poprzedni pomysł koncepcyjny innego pracownika. Za zaistniałe nieporozumienie przepraszamy projektantów tego budynku - biuro architektoniczne Horizone Studio z Krakowa" - napisali.



"Wszyscy wiemy, iż w tym miejscu znajduje się sala gimnastyczna i to ona zostanie zaadaptowana na potrzeby centrum disco polo, co czyni każdą z tych wizualizacji praktycznie niemożliwą do realizacji" - dodali.



Tłumaczenie wzburzyło internautów. "Autorowi grafiki polecam ustawienie w paincie nowej warstwy z nowym budynkiem na 0% przezroczystości. Teraz jak się przypatrzeć pod kątem to w przedniej ścianie jeszcze stary plagiat przebija", "Nieudolna próba szybkiego ratowania wizerunku gminy", "Zapłacicie za wykorzystanie cudzego projektu, mało tego, zapłacicie na rzecz szkoły muzycznej, która uczy przyszłych prawdziwych muzyków, a nie 'artystów' disco polo. Wspomożecie tym samym prawdziwą kulturę" - krytykowali.