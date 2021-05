Truism szykują EP-kę

Jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy nowy materiał polskiej formacja Truism.

Zespół wypuścił właśnie wideoklip do nowej kompozycji "The One". Wraz opublikowanymi wcześniej numerami "Reflection", "Nomad" (przeróbką Sepultury) i "Nothing Will Be The Same" (coverem None), a także dwoma utworami, których tytuły pozostają nieznane, trafi on na EP-kę "Insanitarium". Jej premiera planowana jest na ten rok.



Wyjaśnijmy, że Truism powstał w 2018 roku z inicjatywy frontmana Łukasza "Dzvona" Cyndzera, aktualnego gitarzysty poznańskiego Acid Drinkes i dolnośląskiego Veal, któremu towarzyszą kojarzony z None, Flapjack i OCN basista Michał Kaleciński; gitarzysta Maciej Morawski z Veal; oraz zasiadający za perkusją Salwer Wołowicz.



Z utworem "The One" Truism możecie się zapoznać poniżej: