Trudne chwile dla Natalii Kukulskiej. Podzieliła się swoim bólem z fanami

Każdego roku w Dzień Matki Natalia Kukulska odczuwa szczególny smutek z powodu przedwczesnej śmierci swojej matki, Anny Jantar. Fotografie, które przypominają jej o stracie, są dla niej szczególnie ważne. W jednym z ostatnich postów Natalia zamieściła fotografię swojej matki z dzieciństwa, wzbogaconą fragmentem tekstu piosenki nagranej 28 lat temu.



Dzień Matki wciąż trudny dla Natalii Kukulskiej

"Znów płynie list, gdy spotka ciebie, czy choć najmniejszy dasz mi znak, tyle gwiezdnych lat, i taka wielka mgła, i codziennie ciebie brak" - napisała w poście 26 maja. To słowa jednej z jej ballad - utworu "Dłoń", który jest dedykowany jej mamie. Choć artystka nie wykonuje już tej piosenki na koncertach, jej przesłanie wciąż ma dla niej ogromne znaczenie.

Anna Jantar zginęła w tragicznych okolicznościach zaledwie tydzień po czwartych urodzinach Natalii. Artystka wciąż odczuwa pustkę po utracie jednej z najważniejszych osób w jej życiu. Na początku swojej kariery często nawiązywała do twórczości matki, będącej do dziś ikoną muzyki dla wielu pokoleń.



Zdjęcie Anna Jantar / Mieczyslaw Wlodarski / Reporter

Dzień wcześniej Kukulska upamiętniła swojego ojca

Dzień wcześniej artystka upamiętniła swojego ojca, Jarosława Kukulskiego, który skończyłby 80 lat. Na swoim profilu opublikowała kilka prywatnych zdjęć z archiwum rodzinnego, na których widnieje jej ojciec.

"Mój najukochańszy tata kończyłby 80 lat... co by powiedział, widząc dzisiejszy świat, nas — swoje dzieci i troje wnucząt? Ja wiem, choć 'on śpi'" - napisała w poście Natalia.

Jarosław Kukulski wychowywał Natalię samotnie od 1980 roku, kiedy to zmarła Anna Jantar. Gdy Natalia miała zaledwie 10 lat, zadebiutowała na rynku muzycznym z albumem "Natalia", na którym znalazł się kultowy utwór "Puszek-okruszek". Płytę wyprodukował właśnie jej ojciec, który przez lata był również autorem sukcesów wielu artystów, w tym swojej drugiej żony Moniki Borys, z którą miał syna Piotra.