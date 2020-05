Trójka traci kolejnych dziennikarzy. "Czas na napisy końcowe"

Kolejni dziennikarze postanowili rozstać się z radiową Trójką. Taką decyzję podjęli m.in. Agnieszka Obszańska i Daniel Drumz.

Agnieszka Obszańska pożegnała się z Trójką /Bogdan Sarwiński /East News

Wcześniej z Polskim Radiem pożegnali się także Hirek Wrona, Marek Niedźwiecki, Marcin Kydryński, Wojciech Mazolewski oraz Agnieszka Szydłowska.

Reklama

"Czas na napisy końcowe. Tak brzmiały często ostatnie słowa w naszym Radiowym Domu Kultury. Zatem nadszedł czas. Dziś złożyłam wymówienie po 13 latach w Trójce. Nie mogę napisać pracy, bo nigdy tak nie myślałam" - napisała Agnieszka Obszańska.

"Walczyłam do końca, bo wiem też, że radio publiczne - mądre, inteligentne,ciekawe, wypełnione autorskimi treściami, bez pędu za tym, co najbardziej popularne i 'klikalne' - ma moc. Tej mocy Trójka nie straciła dzisiaj, wczoraj, pół roku temu. To był proces, który obserwowałam i któremu starałam się sprzeciwiać w miarę moich możliwości i narzędzi, którymi dysponowałam ja i zespół" - skomentowała.

"Jestem utkana z radia, z dźwięków które kocham nagrywać, kolekcjonować i zamieniać w opowieść. W Trójce tę opowieść będę toczyć jeszcze przez czas jakiś, dopóki nie dopełnią się wszystkie konieczne procedury związane z wymówieniem umowy" - dodała na koniec.



Agnieszka Obszańska rozpoczęła pracę w Trójce w 2007 roku. Można było ją usłyszeć m.in. w audycji "Teren Kultura".



Z radiem rozstał się także Daniel Drumz. "Nie jest to decyzja łatwa, ale mogę sobie tylko wyobrażać co czują osoby, które Trójce poświęciły o wiele więcej czasu i siły niż ja... W świetle wydarzeń z ostatnich dni z przykrością muszę stwierdzić, że nie widzę obecnie możliwości pozostania na antenie Trójki" - oświadczył.



"Od dwóch tygodni jestem już 'na wypowiedzeniu', ze świadczeniem pracy. Czyli odchodzę wkrótce z Trójki. Napiszę więcej, kiedy już opadnie kurz (...). Dekada pełna pięknych historii, super ludzi, nauk zawodowych i życiowych - to zostanie ze mną na kolejne lata" - napisał z kolei Jan Niebudek.

Decyzja została podjęta po tym, jak ze stron radia zniknęła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", w której muzyk przywołuje wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju. 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku.