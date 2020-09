Trivium w żałobie. Brent Young nie żyje

W wieku 37 lat zmarł Brent Young, basista z początkowego składu metalowej grupy Trivium. Nie podano przyczyny śmierci amerykańskiego muzyka.

Brent Young w pierwszym okresie działalności Trivium (2000-2001) był gitarzystą, a także wspierającym wokalistą. Ostatecznie muzyk przerzucił się na gitarę basową i to na niej zagrał na minialbumie"Trivium" (2003) znanym również jako "Blue Demo".

Young z zespołem wziął udział w zarejestrowaniu debiutanckiej płyty "Ember to Inferno", który ukazał się w październiku 2003 r.

Basista wystąpił też w pierwszym oficjalnym teledysku "Like Light to the Flies". Krótko po podpisaniu kontraktu z Roadrunner Records Young opuścił Trivium, którego na trasie zastąpił Mike Poggione. W sierpniu 2004 r. nowym basistą już na stałe został Paolo Gregoletto.

Young razem z byłym perkusistą Trivium Travisem Smithem założył projekt Blacknova.

"Mam same wspaniałe wspomnienia cudownego człowieka. Nasze kondolencje kierujemy do rodziny i przyjaciół Brenta" - napisał na Intstagramie Matt Heafy, śpiewający gitarzysta i lider Trivium.

"Na zawsze zapamiętam godz. 6:58 25 września. To wtedy otrzymała najsmutniejszą wiadomość, która rozdarła mi serce. Mój brat i najlepszy przyjaciel od 27 lat nie żyje" - to z kolei wspomnienie Travisa Smitha.