46-letni perkusista Chuck Morris wraz z 20-letnim synem Charleyem wyruszyli na spływ kajakowych w górach Ozark (Arkansas) w zeszłym tygodniu. Niedługo później lokalne radio 4029 podało informację o zaginięciu obu mężczyzn. Teraz grupa Lotus, w której występował Morris, informuje, że zmieniono status poszukiwań i przyjmuje się, że Chuck Morris i jego syn tragicznie utonęli.

"Wszyscy mieliśmy nadzieję na cud, ale w tym momencie poszukiwania Chucka i Charleya prowadzone są w celu odnalezienia ciał" - czytamy w poście zespołu.

"Z pomocą zespołu K9, istnieje prawdopodobna lokalizacja na jeziorze [gdzie mogą być ciała - przyp. red.], ale wyzwania logistyczne, w tym temperatura, pogoda i głębokość, uniemożliwiły do tej pory ich wydobycie. Nie wiadomo, jak długo te wysiłki mogą potrwać" - piszą dalej muzycy. "Jesteśmy pogrążeni w głębokiej żałobie, lecz planujemy świętować życie Chucka i Charleya, nasze wspomnienia z nimi i to, co znaczyli dla tak wielu ludzi" - dodają.

Reklama

Wideo youtube

Perkusista i jego syn prawdopodobnie zginęli podczas spływu kajakowego

Chuck Morris wybrał się w podróż z rodziną po trasie koncertowej zespołu po USA. Gdy on i jego syn nie wrócili do domu, żona muzyka, Jennifer Thompson poprosiła o pomoc policję. Pierwszej nocy po zgłoszeniu odnaleziono kajak, którym płynęli mężczyźni. Kolejnego dnia odnaleziono kapelusz i płaszcz perkusisty.

Już teraz utworzono zbiorkę mającą na celu wsparcie dla rodziny Morrisa. W ciągu trzech dni zebrano ponad 142 tys. dolarów. "Musicie wiedzieć, jak wdzięczna jest nasza rodzina za całe to wylewne wsparcie" - napisała Jennifer Thompson w sieci. "[Chuck] był tak zainspirowany po powrocie do domu z ostatniej trasy. Czyniliście jego życie tak znaczącym i jesteśmy za to wdzięczni. Proszę nadal trzymać mojego uroczego męża i syna w swoich sercach i modlitwach".

Lotus to założony w 1999 roku amerykański zespół znany z fuzji muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Podczas koncertów grupa gra improwizowany jam.